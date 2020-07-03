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Консульский отдел в Тирасполе возобновил еще одну процедуру по загранпаспортам

Консульский отдел в Тирасполе возобновил еще одну процедуру по загранпаспортам

С 6 июля в Пункте выездного консульского обслуживания РФ в городе Тирасполе возобновляется прием документов на замену загранпаспортов, но пока только детям до 14 лет и сроком действия на пять лет.

"Прием документов будет происходить в порядке живой очереди с 14:00 до 16:30", - сообщили в консульском отделе.

Обязательное условие получения государственных услуг – наличие защитной маски, перчаток, отсутствие высокой температуры (выше 37 градусов), строгое соблюдение социальной дистанции в два метра, обработка рук антисептиком. Не будет допускаться также одновременное присутствие более трех человек в помещении, пишет sputnik.md.

В случае, если требования будут нарушены, то посетителю могут отказать в предоставлении госуслуг.

С 17 июня в Консульском пункте в Тирасполе частично возобновился прием российских граждан лишь по вопросам получения готовых загранпаспортов, дата выдачи которых была назначена до 8 мая 2020 года.

sputnik.md
  • Сегодня, 14:04
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