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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 26 июня по 2 июля на территории республики зафиксировано 176 заявлений и сообщений о преступлениях. По 137 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Так, за отчётный период было зарегистрировано 25 краж (11 из них раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1044 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – три, Дубоссарского и Рыбницкого районов – по два, Слободзейского, Григориопольского и Каменского районов – по одному.

На территории республики зафиксирован один пожар (в г. Бендеры). Погибших и пострадавших нет. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено десять человек.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:18
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