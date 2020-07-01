Порядка двух тысяч писем и более тысячи звонков было принято второго июля в Кризисном центре. Только за минувшую ночь в Оперштаб поступило более 800 обращений. Это и звонки, и сообщения на электронную почту.
Кризисный центр, который ещё несколько недель назад рассматривал каждое обращение в день поступления, сегодня не укладывается даже в установленные сроки.
«Заставлять людей ждать принятия решения несколько дней неправильно. Нужно менять схему приёма и рассмотрения обращений», – оценил ситуацию министр внутренних дел ПМР – руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 Руслан Мова.
В связи с этим Оперштабом принято решение наделить полномочиями руководителей территориальных штабов по городам и районам совместно с начальниками территориальных гарнизонов органов внутренних дел.
«С сегодняшнего дня выезд за пределы республики продолжительностью до 12 часов физических лиц для получения каких-либо госуслуг или медицинской помощи, для приднестровских абитуриентов или граждан, кому необходимо покинуть ПМР по жизненно важным обстоятельствам, в вашей компетенции, – отметил начальник Штаба МВД ПМР, проводя селекторное совещание с начальниками ГОРОВД. – Приём, обработку сообщений, принятие решений и информирование граждан теперь будет осуществлять созданный на базе каждого территориального ОВД мини-кризисный центр. Это должно существенно ускорить процесс».
Андрей Барабаш добавил, что сроки рассмотрения каждого обращения, за редким исключением, не должны превышать одних суток, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Сегодня же утром все полученные за ночь Кризисным центром обращения уже были распределены по гарнизонам.
С сегодняшнего дня, чтобы подать заявку на пересечение границы ПМР, необходимо написать письмо на электронную почту или сообщение на вайбер того ОВД, на территории обслуживания которого проживает данный гражданин.
К примеру, если жителю Днестровска нужно выехать в Кишинёв, он отправляет заявку в Слободзейский РОВД. Если же житель Паркан хочет на 12 часов покинуть территорию ПМР, то он пишет в УВД г. Бендеры. Ниже размещена таблица с указанием населённых пунктов и их принадлежности к гарнизону ОВД, адресов электронной почты, номеров телефонов кризисных центров на местах.
Рассмотрение обращений столичных жителей и граждан, проживающих на территории обслуживания Тираспольского УВД, по-прежнему происходит в Кризисном центре Оперативного штаба. Здесь же принимаются заявки на пересечение границы всеми юридическими лицами, вне зависимости от их места регистрации и расположения