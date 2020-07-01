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Общественный совет при Минздраве озвучил свои вопросы представителям противотуберкулезной службы

Общественный совет при Минздраве озвучил свои вопросы представителям противотуберкулезной службы

На площадке Республиканской клинической больницы состоялось заседание Общественного Совета при Министерстве здравоохранения с участием руководителей Республиканской туберкулезной больницы. В рамках встречи состоялось обсуждение государственной целевой программы (ГЦП) по профилактике туберкулёза на 2021-2025 годы.

Общественников интересовали особенности лечения вышеуказанной инфекции в Приднестровье, какой механизм закупки препаратов, терапия при устойчивых формах заболевания, как распределяется финансирование с учетом требований Глобального Фонда, а также планы по развитию противотуберкулезной службы.

Большую помощь специалистам оказывают коммунитарные центры, расположенные в Тирасполе, Бендерах и ряде районов республики. Психологи и социальные работники центров, а также сотрудники противотуберкулезных диспансеров работают со «сложными» пациентами, которые перестают лечиться. Они проводят беседы, осуществляют выезды в места их проживания, а также привозят медикаменты тем, кто не может самостоятельно передвигаться.

«Если лечение прерывается, то возбудитель туберкулеза адаптируется к препаратам и на фоне лекарственной устойчивости заболевание может перейти в неизлечимый вариант течения, когда больной сам не может побороть свой недуг и заражает других», - подчеркнул Сергей Панкрушев.

Зачастую сопровождение пациентов строится на уговорах, однако значительная часть граждан уклоняется от лечения.

«Мы можем в судебном порядке отправить больного в стационар для лечения. Но, учитывая, что отсутствуют отделения закрытого типа, пациенты могут развернуться и уйти. Механизмов удержать их у нас нет», - отметил главный врач туббольницы Сергей Осадчий.

Он добавил, что планируется достроить неоконченный объект по линии АНО «Евразийская интеграция», чтобы перевести туда часть пациентов, а на базе старого здания открыть отделение для принудительного лечения. Тогда можно будет на законодательном уровне влиять на уклонистов, сообщается на сайте Минздрава.

Общественники выразили желание усилить работу в совершенствовании механизмов административного воздействия на тех, кто заражает здоровое население. По результатам сегодняшней встречи предложения для включения в ГЦП будут направлены в Минздрав. В планах Совета – встретиться с представителями других профильных служб для совместной разработки целевых программ.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 08:49
  • DTV
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