На площадке Республиканской клинической больницы состоялось заседание Общественного Совета при Министерстве здравоохранения с участием руководителей Республиканской туберкулезной больницы. В рамках встречи состоялось обсуждение государственной целевой программы (ГЦП) по профилактике туберкулёза на 2021-2025 годы.
Общественников интересовали особенности лечения вышеуказанной инфекции в Приднестровье, какой механизм закупки препаратов, терапия при устойчивых формах заболевания, как распределяется финансирование с учетом требований Глобального Фонда, а также планы по развитию противотуберкулезной службы.
Большую помощь специалистам оказывают коммунитарные центры, расположенные в Тирасполе, Бендерах и ряде районов республики. Психологи и социальные работники центров, а также сотрудники противотуберкулезных диспансеров работают со «сложными» пациентами, которые перестают лечиться. Они проводят беседы, осуществляют выезды в места их проживания, а также привозят медикаменты тем, кто не может самостоятельно передвигаться.
«Если лечение прерывается, то возбудитель туберкулеза адаптируется к препаратам и на фоне лекарственной устойчивости заболевание может перейти в неизлечимый вариант течения, когда больной сам не может побороть свой недуг и заражает других», - подчеркнул Сергей Панкрушев.
Зачастую сопровождение пациентов строится на уговорах, однако значительная часть граждан уклоняется от лечения.
«Мы можем в судебном порядке отправить больного в стационар для лечения. Но, учитывая, что отсутствуют отделения закрытого типа, пациенты могут развернуться и уйти. Механизмов удержать их у нас нет», - отметил главный врач туббольницы Сергей Осадчий.
Он добавил, что планируется достроить неоконченный объект по линии АНО «Евразийская интеграция», чтобы перевести туда часть пациентов, а на базе старого здания открыть отделение для принудительного лечения. Тогда можно будет на законодательном уровне влиять на уклонистов, сообщается на сайте Минздрава.
Общественники выразили желание усилить работу в совершенствовании механизмов административного воздействия на тех, кто заражает здоровое население. По результатам сегодняшней встречи предложения для включения в ГЦП будут направлены в Минздрав. В планах Совета – встретиться с представителями других профильных служб для совместной разработки целевых программ. minzdrav.gospmr.org