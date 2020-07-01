1. Граждане Молдовы, которые хотят поехать в одно из соседних государств, Украину или Румынию, должны учесть, что в обеих этих странах сохраняется режим самоизоляции в течение 14 дней после въезда в страну.
Более того, въезд и пребывание на территории Украины разрешено гражданам Республики Молдова только в случае предъявления страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19.
2. Въезд в Болгарию граждан третьих стран, в том числе Республики Молдова, пока запрещен до 15 июля, включительно в транзитных целях.
3. Зато власти Турции сняли запреты на въезд и выезд с территории страны для иностранных граждан (исключение составляет сухопутная граница с Ираном). Таким образом, граждане Республики Молдова могут въезжать в Турцию по суше, морю и воздуху. Воздушное сообщение между Республикой Молдова и Турецкой Республикой возобновлено с 1 июля. Пассажиры воздушных судов обязаны носить маску на борту самолета и в аэропорту.
4. Граждане Молдовы могут путешествовать в Чешскую Республику только если у них есть долгосрочная виза, временный или постоянный вид на жительство, трудовой договор, заключенный после отмены чрезвычайного положения (17 мая 2020 года). Также необходимо на въезде предъявить сертификат на тест COVID-19 с отрицательным результатом или придётся соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Туристические поездки или краткосрочные визиты для граждан Молдовы в настоящее время невозможны.
5. В случае Франции ограничения на поездки сохраняются и после 1 июля. Исключение составляют лица с французским видом на жительство или с договором на трудоустройство, на аренду и на медицинское страхование; студенты, зарегистрированные для обучения; лица, проходящие курс лечения.
6. В Германию граждане Молдовы могут поехать только при наличии веских оснований, которые надо обосновать при въезде в страну, а именно, если у них есть вид на жительство / законное местожительство; трудовой договор в таких жизненно важных областях, как здравоохранение, пищевая промышленность, грузовые перевозки и др.
7. Итальянские власти с 1 июля продлили ограничения въезда на территорию Италии для граждан Молдовы. Граждане Республики Молдова, которые имеют вид на жительство / постоянное местожительства, трудовой договор или имеют серьезные причины со здоровьем, могут въезжать в Италию при соблюдении определенных условий. Они должны предоставить перевозчику справку на свою собственную ответственность с подробным указанием причин поездки (связанных со здоровьем, работой или абсолютной срочностью или возвращением домой, проживанием или жильем). Также необходимо указать место проведения 14 дней на самоизоляции. Путешествия в туристических целях не допускаются.
8. Власти Израиля объявили о постепенном ослаблении мер по выходу из карантина с 4 мая по 1 августа. Пока запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль сохраняется до 1 августа. 9. Ограничения на въезд в Российскую Федерацию продлены до 1 августа. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию России запрещен, за исключением следующих категорий:
- члены дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в России, и члены их семей;
- сотрудники международных организаций в России и члены их семей;
- водители международных транспортных рейсов;
- члены экипажей воздушного, морского и речного транспорта, международных железных дорог;
- члены официальных делегаций, обладатели служебных и обычных виз, выданных в связи со смертью близких родственников, проживавших на территории России;
- лица, у которых муж, жена, родители, дети, усыновители, усыновленные являются гражданами Российской Федерации;
- лица и члены их семей, которые имеют подтверждающие документы программы "Переселение";
- лица, выполняющие монтажные работы на техническом оборудовании иностранного происхождения, кроме российского;
- лица, которые находятся в стране транзитом в пунктах пересечения границы в аэропортах;
- люди, приезжающие в Россию на лечение (с предъявлением необходимых документов, оформленных в РФ);
- Лица, намеревающиеся въехать в Россию только один раз в течение ограниченного периода времени с целью ухода за супругом, родителями, детьми, усыновителями, приемными родителями (с представлением подтверждающих документов о родстве и здоровье).
Для граждан Молдовы нет никаких ограничений по выезду с территории Российской Федерации.