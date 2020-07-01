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В Молдове одобрен законопроект об ответственности судей за проигранные в ЕСПЧ дела

В Молдове одобрен законопроект об ответственности судей за проигранные в ЕСПЧ дела

Правительство РМ одобрило в пятницу законопроект о дисциплинарной и материальной ответственности судей, по вине которых Молдовой проиграны дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что "цель проекта - предоставить регрессное право государству в отношении судей, которые несут ответственность за обвинение РМ в Европейском суде по правам человека", передает point.md ссылаясь на infotag.md

Это означает, что будет расширен инструментарий призвания к дисциплинарной и материальной ответственности тех судей, решения которых "по злому умыслу или из халатности" привели к финансовому ущербу государства по решению ЕСПЧ.

По словам Нагачевского, проект "позволит порвать порочный круг, когда у государства связаны руки в отношении судей, которые принимают решения, грубо нарушающие Конвенцию о правах человека, и по этому поводу ничего нельзя сделать".

Премьер-министр Ион Кику отметил, что благодаря проекту "страна будет знать своих "героев", из-за которых вынуждена платить истцам по решению ЕСПЧ и предпринимать соответствующие действия, чтобы привлечь их к ответственности".

"Это заставит судей, прежде чем принимать сомнительные решения, подумать об ответственности, которая их ждет после этого", - сказал он.

Проект будет передан на рассмотрение в парламент.

point.md
  • Вчера, 17:15
  • DTV
  • Просмотров: 64
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