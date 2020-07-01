Правительство РМ одобрило в пятницу законопроект о дисциплинарной и материальной ответственности судей, по вине которых Молдовой проиграны дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что "цель проекта - предоставить регрессное право государству в отношении судей, которые несут ответственность за обвинение РМ в Европейском суде по правам человека", передает point.md ссылаясь на infotag.md
Это означает, что будет расширен инструментарий призвания к дисциплинарной и материальной ответственности тех судей, решения которых "по злому умыслу или из халатности" привели к финансовому ущербу государства по решению ЕСПЧ.
По словам Нагачевского, проект "позволит порвать порочный круг, когда у государства связаны руки в отношении судей, которые принимают решения, грубо нарушающие Конвенцию о правах человека, и по этому поводу ничего нельзя сделать".
Премьер-министр Ион Кику отметил, что благодаря проекту "страна будет знать своих "героев", из-за которых вынуждена платить истцам по решению ЕСПЧ и предпринимать соответствующие действия, чтобы привлечь их к ответственности".
"Это заставит судей, прежде чем принимать сомнительные решения, подумать об ответственности, которая их ждет после этого", - сказал он.