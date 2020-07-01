В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко 3 июля началась сдача Единого государственного экзамена Российской Федерации. В этот день выпускники школ сдавали ЕГЭ по географии, литературе и информатике и ИКТ.
Организационное обеспечение сдачи экзамена осуществляет Центр российского образования и науки. Обслуживание пункта проведения российского экзамена как в аудиториях, так и вне аудиторий в 2020 году выполнялось исключительно сотрудниками Приднестровского госуниверситета, сообщает пресс-служба ПГУ.
Для всех лиц, задействованных в организации ЕГЭ, были проведены инструктаж медицинских работников, инструктаж «Действие сотрудника в чрезвычайных обстоятельствах при угрозе террористических актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов», «О мерах пожарной безопасности в ПГУ им. Т.Г. Шевченко» и инструктаж о проведении экзамена.
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 организаторы учли все условия для безопасного проведения экзамена в условиях карантина. До начала проведения российского ЕГЭ было получено разрешение от Оперативного штаба ПМР. Ребятам обязательно нужно было иметь при себе маску и соблюдать дистанцию – не менее двух метров. Паспорт, удостоверяющий личность, показывали на расстоянии.
На входе ребятам проверяли температуру и обрабатывали антисептиком руки. А дальше, как обычно – сумки оставляли на входе, проходили проверку металлоискателем. В кабинет ребята брали только паспорт, две гелиевые ручки черного цвета, бутылку воды без этикетки и шоколад в бумажной салфетке. В зависимости от сдаваемого предмета, разрешалось брать с собой вспомогательные канцтовары – линейки, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
Сдача российского ЕГЭ в ПГУ продлится до конца месяца. 6 и 7 июля участники будут сдавать русский язык, 10 июля – математику, 13 июля – историю и физику, 16 июля – обществознание и химию, 20 июля – иностранные языки и биологию, 22 и 23 июля – иностранные языки (раздел «говорение»). 24 и 25 июля – резервные дни для сдачи единого государственного экзамена Российской Федерации по всем предметам.
Единый государственный экзамен РФ в Приднестровье впервые был проведен в 2014 году. Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко является единственным пунктом проведения ЕГЭ РФ в республике. В 2020 году на сдачу экзамена записалось 563 человека. Из-за распространения коронавирсной инфекции 41 человек подали заявления об отказе сдачи ЕГЭ. spsu.ru