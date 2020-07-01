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Ювентус разгромно победил в дерби и оторвался от Лацио на 7 очков
Лидер чемпионата Италии не испытал проблем в матче с Торино.
Туринский Ювентус разгромил в дерби Торино в рамках 30-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.
Уже на третьей минуте Дибала открыл счет в матче, а в середине тайма Хуан Куадрадо удвоил преимущество своей команды.
Первый тайм завершился голом с пенальти Андреа Белотти, но после перерыва Ювентус забил еще дважды - Криштиану Роналду отправил мяч в сетку со штрафного, а Коффи Джиджи забил в свои ворота.
Благодаря этой победе лидирующий в Серии А Ювентус увеличил отрыв от идущего вторым Лацио до 7 очков, но римляне имеют матч в запасе.
Ювентус — Торино 4:1
Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) — Белотти, 45+6 (пен.).
Ювентус: Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) — Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.
Торино: Сиригу — де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) — Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер — Белотти.
Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала — Иццо, Айна.
korrespondent.net
- Сегодня, 06:51
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