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Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст намерен претендовать на высший государственный пост в США. Об этом он сообщил в субботу в Twitter.

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", - написал Уэст. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять. Он также не дал однозначно понять, идет ли речь о выборах главы государства, предстоящих в этом году. Вместе с тем в его сообщение включен хэштег, касающийся планов на текущий год.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году, пишет ТАСС.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.

tass.ru
  • Сегодня, 06:53
  • DTV
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