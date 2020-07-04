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Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"

Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.

В ноябре 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Мининфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдовы заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики, передает ria.ru

"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала", - заявил Зеленский. Трансляцию вел Facebook офиса президента.

Позже глава государства уточнил, что 20 июля – это предварительная дата, сроки могут быть сдвинуты в зависимости от сложности работ.

В июне этого года глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный заявил, что утечка топлива произошла на месте затопления танкера "Делфи" в Одессе, уровень допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области Украины завела уголовное дело в связи с утечкой топлива.

ria.ru
  • Сегодня, 06:57
  • DTV
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