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При Минсельхозприроды создан Штаб по уборке урожая 2020 года

При Минсельхозприроды создан Штаб по уборке урожая 2020 года

3 июля, Приказом министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР при ведомстве создан Штаб по уборке урожая 2020 года.

Целью создания Штаба является принятие своевременных мер по устранению возможных негативных ситуаций при уборке урожая 2020 года и общей координации всех задействованных служб в уборочной страде.

Руководство Штабом возложено на Ефимия Коваля, министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР. В состав Штаба вошли первый заместитель министра Олег Дилигул, помощник министра Федот Цыбульский, начальники профильных управлений министерства и территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, пишет пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Согласно Приказу Штабу надлежит:

- координировать процесс уборки, включая поставку зерна на заготовительные и перерабатывающие предприятия, оперативно устранять недостатки в ходе уборки, своевременно информировать хозяйства о возможности оказания помощи уборочной техникой хозяйствами, завершившими уборку;

- принимать меры по недопущению сжигания стерни и соломы, доводить до сведения всех землепользователей о большом вреде окружающей среде от сжигания стерни, а также о необходимости проведения обкоса полей с последующей их обпашкой для противопожарной безопасности;

-аккумулировать информацию о наличии и качестве семенного материала для посева урожая 2021 года и регулярно информировать землепользователей о высокоурожайных качественных сортах озимых культур;

-предоставлять министру сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР информацию о ходе уборки, урожайности и валовом сборе сельскохозяйственных культур.

Информация о ходе уборки сельскохозяйственных культур регулярно будет размещаться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, и освещаться в средствах массовой информации.

При Минсельхозприроды создан Штаб по уборке урожая 2020 года

При Минсельхозприроды создан Штаб по уборке урожая 2020 года
ecology-pmr.org

  • Сегодня, 07:00
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