3 июля, Приказом министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР при ведомстве создан Штаб по уборке урожая 2020 года.
Целью создания Штаба является принятие своевременных мер по устранению возможных негативных ситуаций при уборке урожая 2020 года и общей координации всех задействованных служб в уборочной страде.
Руководство Штабом возложено на Ефимия Коваля, министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР. В состав Штаба вошли первый заместитель министра Олег Дилигул, помощник министра Федот Цыбульский, начальники профильных управлений министерства и территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, пишет пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Согласно Приказу Штабу надлежит:
- координировать процесс уборки, включая поставку зерна на заготовительные и перерабатывающие предприятия, оперативно устранять недостатки в ходе уборки, своевременно информировать хозяйства о возможности оказания помощи уборочной техникой хозяйствами, завершившими уборку;
- принимать меры по недопущению сжигания стерни и соломы, доводить до сведения всех землепользователей о большом вреде окружающей среде от сжигания стерни, а также о необходимости проведения обкоса полей с последующей их обпашкой для противопожарной безопасности;
-аккумулировать информацию о наличии и качестве семенного материала для посева урожая 2021 года и регулярно информировать землепользователей о высокоурожайных качественных сортах озимых культур;
-предоставлять министру сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР информацию о ходе уборки, урожайности и валовом сборе сельскохозяйственных культур.
Информация о ходе уборки сельскохозяйственных культур регулярно будет размещаться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, и освещаться в средствах массовой информации.