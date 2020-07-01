Всем людям, въезжающим в Румынию, больше не нужно находиться в карантине. Это положение действует и для граждан Молдовы.
Заявление было сделано посольством Румынии в Республике Молдова, после того как на днях было опубликовано решение Конституционного суда Румынии, в котором карантин был признан неконституционным, передает point.md
Тем не менее, власти рекомендуют самоизоляцию тем людям, которые контактировали с инфицированными лицами. Также рекомендуется:
- Правильное ношение защитной маски в помещении, выбрасывание ее после использования в мусорную корзину с крышкой. После этого необходимо вымыть руки или обработать специальным составом на основе спирта;
- Частое мытье рук с мылом и водой и использование дезинфицирующих растворов на спиртовой основе;
- Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра между людьми;
- Периодическая очистка поверхностей (ручек, столов и т. д.) дезинфицирующим раствором;
- В случае появления симптоматики COVID-19 следует позвонить на номер 112.
Посольство Румынии предупреждает всех лиц, которые пользуются временным приостановлением мер по самоизоляции, что если в течение 14 дней после въезда в страну или после последнего контакта с инфицированным, у них обнаружат CОVID-19, они рискуют попасть под действие закона в соответствии со ст. 352 нового Уголовного кодекса (Преступления против общественного здоровья) и могут быть наказаны.