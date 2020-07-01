Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что норма о праве выхода республик из состава СССР повторялась и в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года. "Разумеется, подобных вещей мы должны избежать", - сказал глава государства.
"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - заключил российский лидер.
ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил результаты общероссийского голосования по закону о внесении изменений в Конституцию РФ. Согласно документу, по итогам голосования поправки в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений высказались 21,27%. Одна из поправок подразумевает запрет на отчуждение территорий страны, пишет ТАСС.
Ленинский тезис в конституциях СССР Как подчеркнул президент РФ, право выхода союзных республик из единого государства было ленинским тезисом, зафиксированным еще в договоре об образовании СССР в 1922 году. Как отметил Путин, "Ленин носился с этой идеей" еще с 1908-1909 годов, она восходила к представлению о праве наций на самоопределение. "Затем [это] трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, - ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, - вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее. Кстати, Сталин придерживался другой точки зрения", - рассказал российский лидер, отметив, что, по мнению Сталина, соответствующие национальные территории должны были входить в состав РСФСР на правах автономии без права выхода. "Но в конечном итоге была реализована ленинская идея", - заключил Путин, добавив, что затем эти положения "начали кочевать из конституции в конституцию" во времена СССР.
При этом, подчеркнул глава государства, процедура выхода из СССР прописана не была. "Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза? Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано!" - констатировал Путин.
На самом деле, как считает президент РФ, со стороны правящей в СССР коммунистической партии это был "определенный трюк", так как ничего подобного по факту не предполагалось - как и реализация других тезисов, таких как "землю - крестьянам, фабрики - рабочим". "Землю национализировали, создали колхозы, фабрики национализировали, на самом деле рабочим эти фабрики не достались", - сказал Путин. Президент РФ упомянул также действия большевиков по разложению армии во времена Первой мировой войны, отметив, что затем они отказались и от тезиса "ни войны, ни мира", начав создавать "с помощью кнута и пряника" Красную армию.
При этом, как напомнил Путин, в советской конституции 1977 года, как и в прежних конституциях, было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть. "Она была стержнем всей государственной системы, и там не было никакого права выхода из компартии представителей различных национальных образований, она все держала", - сказал президент. По сути, продолжил он, КПСС связала свою собственную судьбу и свои групповые интересы с интересами всей страны. "И когда [компартия] сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо", - заключил глава государства. tass.ru