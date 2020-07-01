Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, Союз русских общин Приднестровья при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ проводит акцию «Поём всей семьёй».
Принять участие может каждый желающий. Для этого нужно исполнить любимую песню, записать это на видео и опубликовать его в социальных сетях Facebook, Instagram или «Одноклассники» с хештегами: #МояСемья, #8Июля, #ПесниСемьи, #Россотрудничество, #ООСоюзРусскихОбщинПриднестровья, пишет novostipmr.com.
Итоги акции подведут 10 июля. Музыкальные семьи, набравшие больше всего лайков и комментариев, будут отмечены ценными призами, говорится на странице Союза русских общин Приднестровья в Facebook. novostipmr.com