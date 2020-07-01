Dnestr.TV

 
0

«Поём всей семьёй» - музыкальная акция Союза русских общин

«Поём всей семьёй» - музыкальная акция Союза русских общин

Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, Союз русских общин Приднестровья при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ проводит акцию «Поём всей семьёй».

Принять участие может каждый желающий. Для этого нужно исполнить любимую песню, записать это на видео и опубликовать его в социальных сетях Facebook, Instagram или «Одноклассники» с хештегами: #МояСемья, #8Июля, #ПесниСемьи, #Россотрудничество, #ООСоюзРусскихОбщинПриднестровья, пишет novostipmr.com.

Итоги акции подведут 10 июля. Музыкальные семьи, набравшие больше всего лайков и комментариев, будут отмечены ценными призами, говорится на странице Союза русских общин Приднестровья в Facebook.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна