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Первые впечатления молдаван об отдыхе в Турции

Первые впечатления молдаван об отдыхе в Турции

В этом году из-за коронавируса отдых в Турции оказался на данный момент чуть ли не единственным возможным для жителей Молдовы. На этот час только Турция дала добро Молдове на въезд без обязательного 14-дневного карантина.

Итак, что ждёт молдавских туристов, которые отправляются в Турцию? Об этом рассказали в одном из туристических агентств и читатели, уже отдыхающие в Анталии, пишет kp.md.

1. В аэропорту обследование на ковид.

Сначала вас ждёт визуальный осмотр на наличие симптомов COVID-19 в аэропорту. Тот, кто не будет кашлять, сморкаться и вообще не будет никаких симптомов, тот сможет пересечь границу.

Граждане Молдовы, имеющие симптомы и попадающие под подозрение на наличие COVID-19, будут направлены в изолятор на территории аэропорта, а оттуда в больницу, определенную властями.

КОММЕНТАРИЙ
Как сообщили «КП» те, кто уже в Анталии, на наших отдыхающих никто особо и не взглянул. В итоге проскочили все без всяких проблем. Более того, турки так сильно бюыли рады нашим отдыхающим, что, кажется, нарочито отворачивались от тех, кто сопел или имел неосторожность чихнуть.

При трансфере в автобусе, который развозит туристов из аэропорта по отелям, всех рассаживают в шахматном порядке: из 40 мест занято 20 - так соблюдают требования социальной дистанции.

2. Особый режим при заселении в отеле

Вас ждет обработка дезинфицирующим средством чемоданов и сумок, строгое соблюдение социальной дистанции на стойке регистрации, измерение температуры.

КОММЕНТАРИЙ
Те отдыхающие из Молдовы, которые связались с корреспондентом «КП» ответственно заявили: все прошло, как обычно. Да, на стойке стояли в масках и на безопасном расстоянии друг от друга, но турки сделали заселение так быстро, что процесс занял буквально пару минут. Благо, отель был пустой – далее, наверное, будет дольше. Температуру, кстати, никто не мерял.

3. Обеды и ужины

Социальная дистанция между столами. Шведский стол - подача блюд персоналом, отсутствие контакта гостей с сервисными ложками и щипцами. После приема пищи уборка и дезинфекция.

КОММЕНТАРИЙ
По словам наших земляков, вся еда под стеклом и выдается под запрос официантом. То есть, как такового «шведского стола» (и толчеи!) нет. Все официанты - в перчатках, масках или защитных щитках. Кстати, в номерах лежат маски от отеля - теперь такой приветственный подарок вместо бутылки вина, которая предлагалась в прошлые года.

4. На пляже

На пляже между лежаками расстояние около двух метров – после того, как отдыхающие уходят, производится дезинфекция.

КОММЕНТАРИЙ
На пляже маски не требуются.

- Мы уже вовсю загораем и купаемся! – пишут граждане.
kp.md
  • Сегодня, 14:53
  • DTV
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