Полицейские в Новой Каховке задержали мужчину, который причастен к пожару в многоэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"На пятом этаже дома проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры, и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жильцы дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию. Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и уснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне", – сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, передает segodnya.ua
Сейчас злоумышленник задержан. Следователи начали уголовное производство. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.
В пресс-службе спасателей сообщили, что пожар кровли пятиэтажного дома уже ликвидировали.
"Пожар локализован в 16:16, а ликвидирован в 18:40 на площади около 2 тыс. кв. м", – сообщается на странице ГСЧС в Facebook.
Жителей многоэтажки, чьи квартиры пострадали от пожара, отселят. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.
"Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочное отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областная власть окажет всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - подчеркнул чиновник.