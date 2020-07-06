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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 9:30 шестого июля в медицинских учреждениях Приднестровья находится 51 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе восемь детей и подростков в возрасте до 18 лет).

Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 135 пациентов, из них семь несовершеннолетних. Диагноз «пневмония» подтверждён у 67 госпитализированных. В реанимации – восемь человек, один пациент подключён к аппарату ИВЛ.

Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 1254 случая заражения COVID-19.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:42
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