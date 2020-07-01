Около 41 800 жителей Республики Молдова эмигрировали в 2018 году. Данные предоставлены Национальным бюро статистики.
Тем не менее, эти цифры свидетельствуют о положительной тенденции, если сравнивать с ситуацией 2017 года, когда уехали более 49 тысяч молдаван, сообщает point.md
Таким образом, из общего числа эмигрантов 46% относятся к возрастным группам 21-30 лет и 31-40 лет.
Стоит также отметить увеличение числа иностранных граждан, которые прибыли в Республику Молдова. Среди иммигрантов вышеуказанные возрастные группы составляют около 44% от общего числа.
Ранее Национальное бюро статистики представило тревожные данные об уровне рождаемости в стране. Так, в прошлом году родилось 32 тысячи детей, что на 2,7 тысячи меньше, чем в 2018 году, то есть речь идет о сокращении на 7,9%.