Рабочая неделя Президента традиционно для последних нескольких месяцев началась с заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19. Руководитель штаба Руслан Мова сообщил, что в коронавирусных госпиталях республики сейчас находятся 135 пациентов c подтвержденным диагнозом и больше полусотни граждан, ожидающих результаты исследований биоматериала. В течение четырех дней общее количество лабораторно подтвержденных фактов заболевания возросло на 28, двое носителей COVID-инфекции умерли, выздоровело 44 человека. За все время исследований среди приднестровцев выявлено 1254 случая заболевания COVID-19, скончались 48 человек (летальность 3,8%), справились с вирусом 1042 жителя республики (свыше 80% заболевших). За время пандемии на лабораторное исследование направлены 14890 биопроб, сообщает пресс-служба Президента.
Со 2 июля Оперштаб смягчил некоторые ограничения, связанные с пересечением границы, – например, появилась возможность выезда граждан в Республику Молдова для решения в течение 12-ти часов вопросов бытового характера (оплата разного рода платежей, уход за возрастными или недееспособными родственниками), а также оформления документов. В связи с этим увеличилась нагрузка на Кризисный центр МВД: за четверо суток на «горячую линию» поступило более трёх с половиной тысяч обращений. Каждый запрос на выезд рассматривается индивидуально, проверяется достоверность информации о заявленной причине пересечения границы. Для более оперативного рассмотрения поступающих запросов принято решение о создании с 3 июля подразделений кризисного центра на базе территориальных ОВД. За первые три дня на местах принято и рассмотрено более 2000 обращений, из которых около пятисот о возможности выезда за пределы республики (одобрено 388). Всего за период со 2 по 5 июля в Приднестровье въехало 935 граждан. Разрешение на выезд по установленным основаниям получили 1526 человек. В соответствии с распоряжением Президента сотрудниками пограничной службы организовано экспресс-тестирование граждан, въезжающих на территорию республики из дальнего зарубежья со стороны Республики Молдова.
На заседании Оперштаба отмечалось, что коэффициент распространенности коронавирусной инфекции в ПМР составляет 0,8%. По мнению главного государственного санитарного врача республики Натальи Берил, если он ниже 1, то можно говорить о следующем этапе смягчения карантинных мер. Члены штаба обсудили предложение о допуске пенсионеров к пользованию услугами электротранспорта. На сегодняшний день эта возможность представлена работникам и служащим по предъявлению справки с места работы. По словам главы столичной администрации Олега Довгопола, троллейбусы востребованы сотрудниками предприятий и организаций до 10 утра и после 16 часов вечера. Предлагается разрешить неработающим гражданам старшего возраста передвигаться на троллейбусах с 10 до 16 часов. При этом вход в салон транспортного средства должен осуществляться через одну дверь с обязательной обработкой рук пассажиров дезинфектором. Эта обязанность возлагается на кондукторов. Им же вменяется контроль количества пассажиров. Оно не может превышать число кресел в салоне. По поручению Президента, до четверга для сотрудников троллейбусных управлений проведут лекционно-практические занятия. Окончательное решение по данному вопросу примут на ближайшем заседании Оперативного штаба.
Вадим Красносельский спрашивал о готовности регламента деятельности санатория «Днестр» на случай, если администрация учреждения примет решение возобновить работу с 15 июля – с соблюдением прописанных санслужбой норм. По словам Натальи Берил, документация готова. Дело за руководством каменского санатория.
Говорили на совещании и о том, что смягчение карантинных мер требует ужесточения контрольных мероприятий. Особое внимание – сфере торговли и общественного питания. Глава государства подчеркнул, что ослаблять надзор нельзя. Руслан Мова сообщил о приостановке на минувшей неделе деятельности четырех заведений в столице и одного торгового объекта в Бендерах.
Обсудили в ходе заседания Оперштаба и положение дел в основных медучреждениях республики. Главврачи проинформировали о текущей ситуации и имеющихся потребностях. Все работают в штатном режиме. Среди поднятых руководителями учреждений сферы здравоохранения вопросов – предоставление отпусков медикам. Учитывая, что пандемия все еще не отступила, оголять штат, отпуская сотрудников в продолжительный, положенный по нормативам полуторамесячный ежегодный отпуск, администрация не может себе позволить. Отпускной период будет дробиться на части, в зависимости от кадровой ситуации в учреждении, решили члены Оперштаба. president.gospmr.org