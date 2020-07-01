Состоялась рабочая встреча главы Минздрава Кристины Албул с директором Центра по контролю за фармацевтической продукцией Натальей Чайка. Стороны обсудили направления совместной работы.
Один из важных аспектов – фармаконадзор. В целях действенного лечения и рационального распределения бюджетных средств в медучреждениях планируется ввести заполнение листов побочных или нежелательных реакций на лекарственное средство. Это позволит систематизировать сведения о медико-фармацевтической продукции и проанализировать ее терапевтический эффект, пишет пресс-служба Минздрава.
«Возникают случаи, когда препарат не эффективен в выпускаемой дозе. Приходится применять большее количество, то есть увеличивается его расход. Это дополнительные затраты государства. Какой смысл тратить деньги, если качество медико-фармацевтической продукции не соответствует требованиям?», - отметила Кристина Албул.
Листы побочных реакций, по мнению руководителя ведомства, помогут зафиксировать, что препарат определенного производителя или серии покупать невыгодно, как по его лечебным свойствам, так и по цене.
Ряд вопросов коснулся документов, регламентирующих требования к качеству лекарственных средств. В нашей республике они гармонизированы под российское законодательство, что усложняет механизм ввоза препаратов, на которые отсутствуют стандарты.
«В соответствии с поручением Президента в ближайшее время будет создана межведомственная комиссия по разработке новой нормативно-правовой базы в сфере фармацевтической деятельности и сертификации лекарственных средств. В нее войдут представители Минздрава, Центра по контролю за фармацевтической продукцией, а также поставщики фармпродукции», - рассказала глава ведомства.
Все озвученные сегодня предложения будут представлены на заседании вышеуказанной комиссии. minzdrav.gospmr.org