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Президент ПМР Вадим Красносельский принял американского посла Дерека Хогана

Президент ПМР Вадим Красносельский принял американского посла Дерека Хогана

Приветствуя Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РМ Дерека Хогана, Вадим Красносельский сообщил, что за время, прошедшее с предыдущей встречи, произошли события, которые требуют совместного обсуждения. Проблемный аспект – серьезное замедление динамики переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова.

«Переговорный процесс находится практически в стагнации. Перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны», – отметил Президент ПМР. Вадим Красносельский подчеркнул, что копятся вопросы гуманитарного, социального характера. Многие из них не решаются годами. «Те вопросы, которые не связаны с пандемией, необходимо решать в рабочем порядке. Чиновники не должны оправдывать пандемией свое бездействие. Необходимо находить возможности для возобновления нормального общения», – считает Глава приднестровского государства.

Дерек Хоган в свою очередь выразил надежду на скорейшее урегулирование молдо-приднестровских отношений по всем имеющимся аспектам и заверил в готовности США как наблюдателей переговорного процесса оказывать сторонам содействие в решении накопившихся вопросов, сообщает пресс-служба Президента.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам переговорной повестки. Обсудили и различные вопросы двустороннего сотрудничества между Приднестровьем и США.


president.gospmr.org
  • Сегодня, 16:15
  • DTV
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