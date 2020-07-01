Приветствуя Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РМ Дерека Хогана, Вадим Красносельский сообщил, что за время, прошедшее с предыдущей встречи, произошли события, которые требуют совместного обсуждения. Проблемный аспект – серьезное замедление динамики переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова.
«Переговорный процесс находится практически в стагнации. Перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны», – отметил Президент ПМР. Вадим Красносельский подчеркнул, что копятся вопросы гуманитарного, социального характера. Многие из них не решаются годами. «Те вопросы, которые не связаны с пандемией, необходимо решать в рабочем порядке. Чиновники не должны оправдывать пандемией свое бездействие. Необходимо находить возможности для возобновления нормального общения», – считает Глава приднестровского государства.
Дерек Хоган в свою очередь выразил надежду на скорейшее урегулирование молдо-приднестровских отношений по всем имеющимся аспектам и заверил в готовности США как наблюдателей переговорного процесса оказывать сторонам содействие в решении накопившихся вопросов, сообщает пресс-служба Президента.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам переговорной повестки. Обсудили и различные вопросы двустороннего сотрудничества между Приднестровьем и США.