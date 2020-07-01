Dnestr.TV

 
0

Зеленского вынудили рассматривать петицию о запрете 5G на Украине

Зеленского вынудили рассматривать петицию о запрете 5G на Украине

Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение в стране технологии пятого поколения сотовой связи (5G) в связи с "крайне негативным его влиянием на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов.

Теперь согласно закону документ обязан рассмотреть лидер Незалежной Владимир Зеленский, передает life.ru

Зеленского вынудили рассматривать петицию о запрете 5G на Украине

"Без клинически подтверждённой доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!"— говорится в петиции, которую уже подписали как раз более 25 тысяч человек.

Петицию о запрете 5G 7 апреля 2020 года создала на сайте президента Украины некая Юлиана Гордей.

Ранее в Сети распространили конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В Великобритании начали сжигать сотовые вышки 5G ради "спасения от их вредного воздействия".

life.ru
  • Сегодня, 16:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна