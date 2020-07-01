Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение в стране технологии пятого поколения сотовой связи (5G) в связи с "крайне негативным его влиянием на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов.
Теперь согласно закону документ обязан рассмотреть лидер Незалежной Владимир Зеленский, передает life.ru
"Без клинически подтверждённой доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!"— говорится в петиции, которую уже подписали как раз более 25 тысяч человек.
Петицию о запрете 5G 7 апреля 2020 года создала на сайте президента Украины некая Юлиана Гордей.
Ранее в Сети распространили конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В Великобритании начали сжигать сотовые вышки 5G ради "спасения от их вредного воздействия".