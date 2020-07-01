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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Это уже пятое чемпионство петербургского клуба.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно — за четыре тура до финиша — выиграл чемпионат Российской премьер-лиги по футболу сезона 2019/2020 годов, передает esquire.ru

Вечером 5 июля команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2.

Таким образом, после 26 туров «Зенит» набрал 62 очка и стал недосягаем для ближайших преследователей. Так, «Локомотив», который идет вторым в турнирной таблице, отстает на 13 очков.

«Зенит» становится победителем чемпионатов России в пятый раз. Ранее команда также побеждала в сезонах 2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019 годов.

esquire.ru
  • Сегодня, 16:23
  • DTV
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