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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Это уже пятое чемпионство петербургского клуба.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно — за четыре тура до финиша — выиграл чемпионат Российской премьер-лиги по футболу сезона 2019/2020 годов, передает esquire.ru
Вечером 5 июля команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2.
Таким образом, после 26 туров «Зенит» набрал 62 очка и стал недосягаем для ближайших преследователей. Так, «Локомотив», который идет вторым в турнирной таблице, отстает на 13 очков.
«Зенит» становится победителем чемпионатов России в пятый раз. Ранее команда также побеждала в сезонах 2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019 годов.
esquire.ru
- Сегодня, 16:23
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