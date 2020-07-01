Свое видение сложившейся ситуации в сфере спорта представил глава Бендер.
За прошедшие три года в нашем городе сделано для спорта больше, чем за последние 30 лет, - уверен Роман Иванченко и приводит цифры и факты.
В городе активно развивается инфраструктура спорта. Были созданы практически с нуля стадион и бассейн. После долголетнего простоя заработал ФОК «Северный». Успешно функционирует центр для параспортсменов. Недавно распахнула двери гребная база. Построены футбольные поля, появились спортивные площадки в разных районах города, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
По словам главы, количество спортобъектов в городе будет увеличиваться. Другой вопрос - каким образом они используются в настоящее время.
«Недостаточно организована работа на тех объектах, которые мы создаем. У нас отсутствуют группы здоровья. Никто не работает с пожилым населением. Один из примеров - люди ищут инструктора по скандинавской ходьбе. Есть желающие, а заниматься с ними некому», - отметил глава.
По факту, спортом у нас в городе охвачены в основном дети от 6 до 18 лет. Причем их количество составляет менее одной трети всех школьников. При том, что расходы города на развитие физкультуры и спорта за последние 5 лет выросли почти вдвое - с 9,5 миллионов в 2015-м до 16 млн рублей - в текущем.
Спорт есть, но в основном высших достижений
Бендеры успешно поддерживают статус города спортивной славы. Благодаря вкладу тренеров-преподавателей, руководства спортшкол в нашу копилку спортсменами ежегодно складываются награды с крупнейших европейских и мировых соревнований.
Однако согласно Стратегии развития нашего государства физическая культура и спорт должны стать элементами национальной идеологии. А для этого необходимо делать упор не только на спорт высших достижений, но и заниматься пропагандой ЗОЖ, развивать массовые виды спорта.
Почему необходимы перемены?
Вопрос реорганизации спортивной отрасли назрел давно. Причин тому немало.
В городе значительно уменьшилось количество воспитанников (по сравнению с советским временем) - помимо миграционных процессов, естественной убыли населения, имеет место потеря интереса. Если число подрастающих спортсменов сократилось как минимум в два раза, то административный аппарат в спортшколах остался прежним. Между тем, в профильном управлении ситуация диаметрально противоположная - наблюдается острая нехватка рабочих рук, а существующее штатное расписание не позволяет набирать специалистов.
Получается, что профессионалов в сфере спорта у нас много, но их организаторский, лидерский, творческий потенциал и богатый опыт городом практически никак не задействованы.
Еще один больной вопрос – отсутствие притока молодых специалистов. Средний возраст тренера-преподавателя составляет 47 лет. Молодежь не хочет идти в эту сферу из-за низкой зарплаты и вынуждена менять специализацию.
Отсутствует в городе системная работа по наполнению спортивных залов в общеобразовательных школах. Простаивают спортобъекты, площадки, футбольные поля. Занятия физкультурой и спортом мало популярны у горожан, особенно среди старшего поколения.
В городе проводится много спортивно-массовых мероприятий. Однако в управлении нет специалистов с опытом их организации. В итоге страдает охват участников и качество их проведения.
Это лишь небольшой перечень проблем, назревших в сфере спорта.
Проект реорганизации
О нем в общих чертах рассказала Татьяна Деревенко. К слову, на должность начальника Управления по физической культуре и спорту (УФКиС) ее кандидатуру выдвинула спортивная общественность, охарактеризовав как руководителя со стажем и высококлассного преподавателя.
Согласно проекту на базе профильного ведомства планируется создать административный отдел. Предполагается, что в него войдут специалисты (таковых в настоящее время в управлении нет) - по кадровому обеспечению, правовым вопросам, имуществу. Планируется ввести и ставку инженера по обслуживанию зданий и сооружений (в сфере спорта его сейчас нет – это при том, что инфраструктура расширяется за счет новых объектов).
В УФКиС предлагается также открыть Отдел физической культуры и спорта, сформированный из числа специалистов спортшкол. Его сотрудники будут заниматься планированием и развитием массового спорта в городе, физкультурно-массовой работой по месту жительства, развитием спорта высших достижений, формированием спортивного резерва.
О необходимости плановой диспансеризации спортсменов в городе говорят не первый год. Один из шагов реорганизации предполагает создание медицинского центра для обследования спортсменов на базе ЛДЦ. К работе в нем планируют привлечь опытных медиков из той же сферы спорта.
Перезагрузка бендерского спортаРемонтные работы - еще один больной вопрос. Для их проведения необходимы квалифицированные рабочие руки. Опыт по созданию хозгруппы по ремонту зданий, сооружений, оборудования у города уже есть. Такая успешно работает на базе УНО. Планируется по аналогии создать мобильную бригаду при Управлении по физической культуре и спорту.
Каждый должен заниматься своим делом. В настоящее время директора школ решают массу текущих вопросов - начиная от заключения договоров с подрядчиками, заканчивая содержанием зданий и сооружений. По мнению Романа Иванченко, руководители должны заниматься развитием спорта. А все сопутствующие вопросы возьмет на себя аппарат профильного управления.
Что город должен получить в итоге?
• Системную работу по развитию физической культуры, массового спорта, а также спорта высших достижений.
• Появление групп здоровья для пожилых людей и малышей, в которых будут обучать здоровому образу жизни.
• Возрождение советской практики соревнований между трудовыми коллективами, районами, любительскими командами.
• Увеличение количества спортсменов.
• Повышение заработной платы тренеров и приток молодежи.
• Физкультурно-оздоровительный диспансер. Возможно, первый в республике.
• Бригаду рабочих, специализирующихся на ремонте зданий, сооружений, спортивного оборудования.
• Эффективное использование имеющихся ресурсов.
Семь раз отмерь...
Руководство города и профильного управления, считает, что реорганизация пойдет городу на благо. Проект проходит правовую и экономическую экспертизы, в том числе Госслужбой по спорту. И только после тщательного анализа его начнут внедрять. И делать это будут, по словам главы, постепенно. Всем желающим трудиться — такую возможность предоставят.
«Я как глава администрация понимаю уровень ответственности за те реорганизации, которые мы в городе проводим. Все мы: руководство города, спортивная общественность, - хотим видеть конечный результат - бендерчан, которые будут заниматься спортом, физкультурой и двигаться только вперед», - подчеркнул Роман Иванченко. bendery-ga.org