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Родители могут записать ребенка в школу или детсад через Портал госуслуг

Родители могут записать ребенка в школу или детсад через Портал госуслуг

В мае министерство просвещения, УНО городов и районов, специалисты государственного Центра информационных технологий (ЦИТ) по поручению Главы Правительства работали над созданием возможности для электронной записи детей в школу / детский сад. Также помогал в этом вопросе «Агропромбанк». Сегодня исполнители проинформировали Александра Мартынова, что опция готова к использованию и доступна на Портале госуслуг. Подробно об онлайн-механизме рассказал директор ГУП «ЦИТ» Николай Пекельняк.

Со стороны родителей (опекунов) пошаговая инструкция выглядит так: регистрация на портале, выбор ведомства (минпрос) и конкретной услуги (это запись в дошкольное или учебное заведение), заполнение необходимых полей (населенный пункт, номер учреждения, ФИО, место работы) и прикрепление отсканированных или сфотографированных документов (паспортные данные мамы и папы и свидетельство о рождении ребенка). После в личный кабинет приходит уведомление, что заявление принято к рассмотрению. В сообщении будет указано должностное лицо, обработавшее заявку, телефон для связи и срок, в который поступит ответ об оформлении в детсад / школу, сообщает пресс-служба Правительства.

Что еще важно: оригиналы документов (их перечень указан на портале) можно будет донести в течение 10 дней после начала учебного года, отметила министр просвещения Алла Николюк.

Премьер нацелил отслеживать ситуацию на местах и сигнализировать о технических сбоях, чтобы своевременно их устранять.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:04
  • DTV
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