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Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Приднестровья, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии

Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Приднестровья, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии. Программа опубликована на сайте партии.

«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России, пишет rbc.ru.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное по результатам референдумов присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов Российской Федерации», — говорится в программе партии.

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что Донбасс в скором времени войдет в состав России. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает такой информацией, а российские паспорта жителям самопровозглашенных республик выдавались из «сугубо гуманитарных соображений».

Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР.

Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах.
rbc.ru
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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