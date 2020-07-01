Во втором чтении депутаты рассмотрели дополнения, вносимые в Жилищный кодекс. Они касаются разделения ответственности за ремонт коммунальных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и электросетей, пролегающих за периметром дома. Часто складывается ситуация, когда над отрезком земли, под которой проложены водопроводные трубы или теплотрасса, проходит дорога. И для того, чтобы поменять трубу, надо снимать асфальт, рыть траншею, а потом восстанавливать дорогу. Это все ложится бременем на жильцов отдельно взятого кооператива. По мнению депутатов Комитета, жильцы не должны нести расходы за обслуживание этих участков.
«Граница раздела должна проходить по срезу здания. Все, что внутри, – это часть кооператива, ТСЖ или другой обслуживающей организации. А все, что за пределами – это часть наших коммунальных служб», – пояснил заместитель председателя Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.
Соответствующее постановление правительства уже есть, его реализация затягивается в силу технических причин. Сложно оценить стоимость того или иного отрезка инженерных сетей, выяснить, на чьем балансе они находятся, сколько им лет и какова их остаточная стоимость. Из-за этих моментов вопрос на сегодняшний день практически не решается. Депутаты считают, что все эти вопросы необходимо урегулировать на законодательном уровне, поэтому будут рекомендовать Верховному Совету принять дополнения Жилищного кодекса, предложенные Комитетом, в окончательном чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Собственников нежилых помещений многоквартирных домов обяжут принимать участие в содержании всего дома. В многоэтажках на первых этажах или в подвалах часто располагаются магазины и другие коммерческие объекты. Однако по действующему законодательству собственники этих помещений не обязаны принимать участие в содержании всего дома. Группа депутатов Комитета предложила внести соответствующие изменения в Жилищный кодекс. Сегодня на заседании были рассмотрены предложения и замечания к проекту закона. Комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в окончательном чтении.
Депутат Олег Василатий предложил законодательно закрепить понятие «депутатский акт», а также условия его оформления и полномочия народного депутата по составлению этого документа.
Необходимость принятия законопроекта, по мнению Олега Василатия, обусловлена отсутствием в правовом поле регламентации отношений, возникающих между народным депутатом и заинтересованным лицом по поводу составления депутатского акта. На сегодняшний день у нас в республике депутатский акт активно применяется на уровне местных Советов. Документ составляется при фиксации конфликтных ситуаций, касающихся жилищных вопросов, случаев, когда надо подтвердить, что стройматериалы, которые человеку нужно перевезти через таможню, используются для личных нужд, и в ряде других ситуаций. Депутатский акт в таких случаях становится документом, подтверждающим обоснованность сведений или обстоятельств, на которые ссылается заявитель.
Депутаты поддержали дополнения закона «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов ПМР». Комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в первом чтении. Работа над документом продолжится с учетом поступивших от президента и правительства замечаний и предложений. vspmr.org