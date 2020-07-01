О внесении изменений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции»
В соответствии со статьёй 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» (САЗ 20-5) следующие изменения:
а) преамбулу Указа изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25) в действующей редакции, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Приднестровской Молдавской Республики, постановляю»;
б) пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:
«1. Установить временное ограничение на въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, дипломатических представителей, членов делегаций международных организаций, а также сопровождающих их лиц и лиц, осуществляющих грузовые перевозки (продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости), и иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции на въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики»;
в) пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что транзитный проезд иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Приднестровской Молдавской Республики в период действия временного ограничения, обозначенного в пункте 1 настоящего Указа, осуществляется без права на остановку и при наличии проездных билетов или других документов, подтверждающих транзитный характер поездки.
В исключительных случаях транзитный проезд через территорию Приднестровской Молдавской Республики может осуществляться с правом на остановку, если такая остановка является вынужденной вследствие наступления следующих обстоятельств:
а) стихийные бедствия, задерживающие движение поезда, автотранспортного средства, судна или самолёта;
б) необходимость ремонта соответствующего транспортного средства, повреждённого в результате порчи каких-либо его частей или в результате транспортного происшествия;
в) болезнь, если по заключению врача дальнейшее следование больного представляется опасным для его жизни и здоровья;
г) непредусмотренные задержки при пересадке с одного вида транспорта на другой в пункте пересадки.
При вынужденной остановке в пределах Приднестровской Молдавской Республики иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие транзитный проезд, обязаны незамедлительно известить о данном факте Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
На период действия временного ограничения, обозначенного в пункте 1 настоящего Указа, определить, что продолжительность вынужденной остановки в пределах Приднестровской Молдавской Республики может составлять не более 6 часов.
В случае вынужденной остановки и при наличии документа, подтверждающего причину и продолжительность задержки иностранного гражданина и лица без гражданства в пределах Приднестровской Молдавской Республики, по решению Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции может быть продлён срок временного пребывания в Приднестровской Молдавской Республике иностранного гражданина и лица без гражданства до устранения обстоятельств, послуживших причиной вынужденной остановки»;
г) пункты 4, 5, 6 Указа исключить;
д) в пункте 7 Указа слова «министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» с последующей запятой исключить;
е) в пункте 9 Указа слово «ежедневно» заменить словом «еженедельно».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.