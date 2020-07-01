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Главное управление по ЧС информирует

Главное управление по ЧС информирует

Во второй половине дня и вечером по республике ожидается гроза с кратковременным дождём, местами сильным, возможен град и шквалистый ветер до 15-18 м/с.

ГУпЧС напоминает основные правила поведения во время непогоды:

- по возможности воздержитесь от поездок, не выходите из дома без особой необходимости,

- закройте окна, убедитесь в отсутствии сквозняка в помещении,

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводов или антенн,

- если дождь с градом застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях.

Единый номер службы экстренного реагирования – 101.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:45
  • DTV
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