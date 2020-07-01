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Главное управление по ЧС информирует
Во второй половине дня и вечером по республике ожидается гроза с кратковременным дождём, местами сильным, возможен град и шквалистый ветер до 15-18 м/с.
ГУпЧС напоминает основные правила поведения во время непогоды:
- по возможности воздержитесь от поездок, не выходите из дома без особой необходимости,
- закройте окна, убедитесь в отсутствии сквозняка в помещении,
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводов или антенн,
- если дождь с градом застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях.
Единый номер службы экстренного реагирования – 101.
mvdpmr.org
- Сегодня, 12:45
- DTV
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