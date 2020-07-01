Президент провел совещание, посвященное корректировке госбюджета. Рабочая встреча инициирована правительством. К дискуссии приглашены представители Верховного Совета. Отмечено, что нынешний год, проходящий в условиях пандемии, очень непрост с экономической точки зрения. Большинство планов приходится менять по обстоятельствам. На данный момент они таковы, что заметно просевший экспорт привел к сокращению налоговых поступлений в госказну. При этом серьезно выросли внеплановые траты. Дополнительные расходы связаны с борьбой с коронавирусом, а также поддержкой бизнеса и населения в период действия ограничительно-карантинных мер. Наличие социальных обязательств, которые государство должно выполнить своевременно и в полном объеме, обусловило необходимость в середине финансового года откорректировать параметры основного финансового документа страны, пишет пресс-служба Президента.
Изначальные правительственные расчеты финансовых потерь текущего года указывали на 416 миллионов выпадающих доходов. Актуальный перерасчет, основанный на текущих данных, демонстрирующих некую восстановительную динамику, сократил эту сумму на более чем 90 миллионов рублей. Тем не менее необеспеченный дефицит, даже после приостановки действия ряда программ и отложенной реализации некоторых проектов, сохраняется. Его размер – 21 миллион. Кроме того, необходимы средства на финансирование мероприятий по профилактике паводковых проявлений и ликвидации их последствий. Правительство предлагает сформировать мобилизационный финансовый резерв в размере 50 миллионов рублей.
Сегодня обсуждали источники покрытия дефицита и наполнения резерва. По объективным причинам на следующий год переносится строительство, ремонт, реконструкция на ряде объектов, включенных в программу Фонда капитальных вложений. Речь идет в основном о тех из них, где работы не были начаты. Соответственно, пока не выделяются средства и на техническое переоснащение данных объектов. В обязательном порядке будут оборудованы в текущем году столичная поликлиника №5 и бендерская №2 (работы там находятся на завершающей стадии), а также новая рыбницкая CОVID-лаборатория. Отложенное на время финансирование приобретения техники для иных учреждений не нанесет серьезного урона качеству оказания медицинских услуг населению, заверила участников совещания руководитель Минздрава Кристина Албул. Повременить придется с обновлением пищеблоков в некоторых образовательных учреждениях. При этом Вадим Красносельский выступил категорически против нефинансирования программы обеспечения соцучреждений системами пожарной безопасности. С 2017 года по поручению Президента все новые и реконструируемые объекты сдаются в эксплуатацию только при условии установки этого важного для жизни людей элемента. Оставлять без пожарной сигнализации функционирующие объекты тоже нельзя, подчеркнул Глава государства.
Неправильным Вадим Красносельский считает несвоевременный расчет с подрядными организациями, работающими в рамках программы ФКВ. «Если нет финансовой возможности, не надо брать новые обязательства, но имеющиеся необходимо выполнять. Люди выполнили работу и должны получить за нее деньги. Есть, конечно, организации, которые готовы подождать оплаты, рассчитаться на этом этапе с рабочими за счет собственных доходов, продолжать работы, используя пока свои оборотные средства. Но не все. Программа капвложений дала толчок не только инфраструктурному обновлению республики, но и развитию строительной отрасли. Созданы новые рабочие места. Специалисты вернулись на родину. В бюджет поступают дополнительные налоги. Мы не можем допустить, чтобы все вернулось на круги своя. Если рабочие вновь уедут, вернуть их обратно будет крайне сложно», – отметил Президент.
Участники совещания попунктно обсудили каждое предложение. Завершая дискуссию, Президент назвал рабочее совещание нужным и плодотворным. В целом, по его мнению, правительство владеет ситуацией и вовремя реагирует на ее изменения. Ценным Глава государства считает конструктивное взаимодействие исполнительной власти с законодательной, в основе которого отсутствие панических настроений и рабочий диалог. Подход к корректировке бюджета участники совещания назвали консервативным без неоправданного оптимизма. president.gospmr.org