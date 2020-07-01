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На 88-м году жизни остановилось сердце бендерчанина Леонида Алексеевича Литвиненко

На 88-м году жизни остановилось сердце бендерчанина Леонида Алексеевича Литвиненко

Сегодня, на 88-м году жизни остановилось сердце бендерчанина Леонида Алексеевича Литвиненко. Мэтр приднестровской поэзии, Учитель словесности и Гражданин своей республики.

Родился 30 апреля 1932 года в городе Павлограде Днепропетровской области Украинской ССР. С 1947 года жил в Бендерах. Первое стихотворение было написано 1949 году.

С 1970-х годов – председатель городского литературного объединения «Горизонт».

Член Союза писателей Приднестровья и Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов, кавалер многих государственных наград, автор сборников, почетный гражданин Бендер. Леонид Алексеевич – заслуженный учитель словесности, отличный работник культуры ПМР. Печатался во многих коллективных сборниках в т.ч. альманахе «Литературное Приднестровье» и других изданиях Приднестровья, Молдавии, России, Украины, Казахстана. Его произведения публиковались в различных изданиях.
На перечисление всех заслуг Леонида Литвиненко уйдет ни одна минута.

Московской кинокомпанией «Кардея», по произведениям Литвиненко был снят многосерийный фильм «Дыхание времени», посвящённый 600-летию г. Бендеры.

Редакция ООО "Телерадиокомпания "Новая Волна" выражает искренние соболезнования родным и близким
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