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Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи

Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи

Глава Минздрава Кристина Албул вместе со своим заместителем Татьяной Чолак и заместителем министра экономического развития ПМР – начальником департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Иваном Унту провели выездное совещание в селе Кицканы. Комиссия осмотрела пустующий объект, расположенный около Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря и сельской врачебной амбулатории. Рассматривается вариант размещения там медико-социального учреждения для помощи онкобольным гражданам, пишет пресс-служба Минздрава.

«Речь идет о стационаре для паллиативного лечения на финальных стадиях онкологических заболеваний. Это место соответствует всем требованиям, предъявляемым к данным организациям во всем мире. Близость монастыря и леса создают благостную, умиротворенную обстановку», - считает Кристина Албул.

Большое трехэтажное здание строилось под больницу, но так ею и не стало. Здесь имеется газ, вода, автономная котельная.

«Добротное, хорошее здание, территория внушительных размеров. Нужно провести экспертную техническую оценку, сделать смету, чтобы запланировать включение этого объекта в Программу Фонда капвложений на 2021 год», - отметил Иван Унту.

Немаловажное значение играет то, что здание находится недалеко от Тирасполя и Бендер – персоналу и родственникам больных будет удобно добираться. Прилегающая территория позволяет благоустроить парковую зону для комфорта пациентов.

По итогам совещания принято решение обратиться в ГУП «Приднестровский Проектный Институт», чтобы определить объемы работ по реконструкции объекта и включения в Программу Фонда капвложений.

Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи

Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи

Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи

Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи

Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 17:30
  • DTV
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