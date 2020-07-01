Глава Минздрава Кристина Албул вместе со своим заместителем Татьяной Чолак и заместителем министра экономического развития ПМР – начальником департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Иваном Унту провели выездное совещание в селе Кицканы. Комиссия осмотрела пустующий объект, расположенный около Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря и сельской врачебной амбулатории. Рассматривается вариант размещения там медико-социального учреждения для помощи онкобольным гражданам, пишет пресс-служба Минздрава.
«Речь идет о стационаре для паллиативного лечения на финальных стадиях онкологических заболеваний. Это место соответствует всем требованиям, предъявляемым к данным организациям во всем мире. Близость монастыря и леса создают благостную, умиротворенную обстановку», - считает Кристина Албул.
Большое трехэтажное здание строилось под больницу, но так ею и не стало. Здесь имеется газ, вода, автономная котельная.
«Добротное, хорошее здание, территория внушительных размеров. Нужно провести экспертную техническую оценку, сделать смету, чтобы запланировать включение этого объекта в Программу Фонда капвложений на 2021 год», - отметил Иван Унту.
Немаловажное значение играет то, что здание находится недалеко от Тирасполя и Бендер – персоналу и родственникам больных будет удобно добираться. Прилегающая территория позволяет благоустроить парковую зону для комфорта пациентов.
По итогам совещания принято решение обратиться в ГУП «Приднестровский Проектный Институт», чтобы определить объемы работ по реконструкции объекта и включения в Программу Фонда капвложений.