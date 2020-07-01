Dnestr.TV

 
0

Взрыв гранаты на детской площадке в Кишиневе - один человек погиб

Взрыв гранаты на детской площадке в Кишиневе - один человек погиб

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во дворе жилого дома в столичном секторе Ботаника, сообщили в пресс-службе кишиневской полиции.

"На место происшествия сразу прибыли все специализированные службы – полиция, саперы Bombtech и скорая. Зону оцепили. В результате взрыва двое человек получили травмы, а один мужчина погиб", - отметили в полиции.

На месте происшествия работают специалисты. Ими устанавливаются обстоятельств инцидента.
Полиция перекрыла доступ, в том числе к соседнему дому, и пока не предоставляет прессе детали происшедшего. Свидетели происшествия уточняют, что взорвалась граната. Затем эту информацию подтвердили официально.

Стало известно, кто погиб от взрыва гранаты, и почему она взорвалась.

Это 40-летний водитель из Центра матери и ребенка, сообщили очевидцы. По их словам, мужчина покончил с собой, подорвав себя гранатов.

Перед тем как взорвать РГ, он крикнул окружающим: «Разойдитесь!». Об этом пишет портал Noi.

Мужчина, попытавшийся спасти его, был ранен из-за взрыва.

По словам соседей, у погибшего были давние проблемы в семье, что, возможно, побудило его совершить этот поступок.
  • Сегодня, 17:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна