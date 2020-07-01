Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во дворе жилого дома в столичном секторе Ботаника, сообщили в пресс-службе кишиневской полиции."На место происшествия сразу прибыли все специализированные службы – полиция, саперы Bombtech и скорая. Зону оцепили. В результате взрыва двое человек получили травмы, а один мужчина погиб", - отметили в полиции.На месте происшествия работают специалисты. Ими устанавливаются обстоятельств инцидента.Полиция перекрыла доступ, в том числе к соседнему дому, и пока не предоставляет прессе детали происшедшего. Свидетели происшествия уточняют, что взорвалась граната. Затем эту информацию подтвердили официально.Это 40-летний водитель из Центра матери и ребенка, сообщили очевидцы. По их словам, мужчина покончил с собой, подорвав себя гранатов.Перед тем как взорвать РГ, он крикнул окружающим: «Разойдитесь!». Об этом пишет портал Noi.Мужчина, попытавшийся спасти его, был ранен из-за взрыва.По словам соседей, у погибшего были давние проблемы в семье, что, возможно, побудило его совершить этот поступок.