Парламентская Комиссия по внешней политике и международным связям подготовила обращение к международным участникам в процессе молдо-приднестровского урегулирования. Оно будет касаться ситуации, которая сложилась в последние месяцы в Зоне безопасности. Депутаты намерены не допустить дестабилизации работы ОКК и миротворческой операции в целом.
Такое решение принято по итогам доклада Сопредседателя Объединенной контрольной комиссии от ПМР, депутата Верховного Совета Олега Белякова. Он рассказал о деструктивных и провокационных действиях Республики Молдова в Зоне Безопасности, которые предпринимаются с середины марта 2020 года. В частности, молдавские наблюдатели перестали выполнять свои обязанности по сбору информации на миротворческих постах и других объектах в Зоне Безопасности, пишет пресс-служба ВС ПМР.
«Больше количество актов военных наблюдателей остались неподписанными. Они не смогли стать основой для доклада Объединенному военному командованию. 17 докладов чуть больше чем три месяца. И все это время Объединённое военное командование не может дать оценку ситуации в Зоне Безопасности. На увещевания Приднестровья и российской стороны возобновить работу военных наблюдателей молдавская сторона не отреагировала», - подчеркнул руководитель ОКК от ПМР, депутат ВС ПМР Олег Беляков.
При этом, отметил Сопредседатель ОКК от ПМР, по просьбе молдавской стороны информацию в Зоне Безопасности собирают и представляют в ОКК представители Миссии ОБСЕ в Молдове. Несмотря на то, что Организация не является участницей миротворческого процесса.
Обсудили члены Комиссии по внешней политике и заявления молдавских чиновников о якобы выставленных Приднестровьем дополнительных пограничных постах в Зоне безопасности. Напомним, что ранее политический представитель от Молдовы Кристина Лесник призвала внешних партнеров вмешаться во внутренние дела Приднестровья. Поводом послужили так называемые карантинные посты на границе, организованные для противодействия эпидемии коронавируса.
Член комиссии по внешней политике, депутат Верховного Совета Андрей Сафонов считает, что нужно быть готовыми к возможным провокациям со стороны Кишинева.
«По ситуации в Зоне Безопасности нельзя исключать провокаций, которые будут поданы как действия каких-то экстремистских сил. Но тем не менее, они сделают свое дело по обострению. Что касается международного уровня, то будут попытки свалить ответственность за эти обострения на само Приднестровье. Да мы это уже и наблюдаем. Речь идет о так называемых карантинных постах, которые пытаются представить не как вынужденную меру в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а как некую приднестровскую импровизацию, которая якобы препятствует свободе передвижения. Ну как об этом можно говорить, когда в масштабах Евросоюза масса стран и даже регионов закрывались друг от друга», - отметил Андрей Сафонов.
«Депутаты Верховного Совета и народ Приднестровья неоднократно видели в СМИ, что создаются очаги напряженности в пунктах пропусках, на постах, где несут службу миротворцы. И эти очаги напряженности создаются Молдовой. Это неправильно. Народ и мы обеспокоены тем, что это происходит», - сказал депутат Верховного Совета Григорий Дьяченко.
Председатель Комиссии по внешней политике Галина Антюфеева подчеркнула: депутатов беспокоят деструктивные провокационные действия Молдовы в Зоне Безопасности. Чтобы не допустить дестабилизации работы ОКК и миротворческой миссии, депутаты приняли решение жестко отреагировать.
«Мы намерены сделать заявление, намерены предпринять меры, чтобы обратиться и к странам-гарантам, и чтобы была возможность обсудить это в парламенте. Чтобы путем переговоров все-таки не допускать обострения, находить пути разрешения данного конфликта», - отметила вице-спикер, глава Комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева. vspmr.org