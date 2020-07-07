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На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации

На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на президента Владимира Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с невнесением в декларацию информации о существенных изменениях в имущественном состоянии, передает ria.ru

"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Соответствующие материалы будут переданы в суд.

ria.ru
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
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