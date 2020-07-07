Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на президента Владимира Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с невнесением в декларацию информации о существенных изменениях в имущественном состоянии, передает ria.ru
"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.