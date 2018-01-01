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Материальное поощрение студентов

Материальное поощрение студентов

В течение учебного года для обучающихся учреждений профессионального образования проводятся олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали как на институциональном, так и на республиканском уровне. Данные мероприятия направлены на развитие у обучающихся творческих способностей, воспитание любви к выбранной профессии, умения быстро реагировать на возникающие проблемы, различные ситуации, умения импровизировать, способствуют интеллектуальному, нравственному, физическому развитию граждан, приобщению их к участию в культурной жизни общества и так далее. Проведение обозначенных выше мероприятий играет важнейшую функцию в профессиональном становлении и социализации обучающихся.

Однако в системе профессионального образования недостаточно инструментов стимулирования граждан в области образования, науки, спортивной, творческой и общественной деятельности, пишет newspmr.com.

Правительством Приднестровской Молдавской Республики разработан законопроект, предусматривающий стимулирование учебной, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности обучающихся организаций профобразования.

Предлагается предоставить право организациям профессионального образования стимулировать учебную, научную, спортивную, творческую и общественную деятельность лиц, обучающихся за счет ассигнований из государственного бюджета, единовременной денежной выплатой, не превышающей минимальный размер стипендии, в пределах 25% процентов от экономии стипендиального фонда.

По мнению авторов, нововведение также будет способствовать повышению престижа организации профессионального образования.
newspmr.com
  • Сегодня, 06:53
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