В течение учебного года для обучающихся учреждений профессионального образования проводятся олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали как на институциональном, так и на республиканском уровне. Данные мероприятия направлены на развитие у обучающихся творческих способностей, воспитание любви к выбранной профессии, умения быстро реагировать на возникающие проблемы, различные ситуации, умения импровизировать, способствуют интеллектуальному, нравственному, физическому развитию граждан, приобщению их к участию в культурной жизни общества и так далее. Проведение обозначенных выше мероприятий играет важнейшую функцию в профессиональном становлении и социализации обучающихся.
Однако в системе профессионального образования недостаточно инструментов стимулирования граждан в области образования, науки, спортивной, творческой и общественной деятельности, пишет newspmr.com.
Правительством Приднестровской Молдавской Республики разработан законопроект, предусматривающий стимулирование учебной, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности обучающихся организаций профобразования.
Предлагается предоставить право организациям профессионального образования стимулировать учебную, научную, спортивную, творческую и общественную деятельность лиц, обучающихся за счет ассигнований из государственного бюджета, единовременной денежной выплатой, не превышающей минимальный размер стипендии, в пределах 25% процентов от экономии стипендиального фонда.
По мнению авторов, нововведение также будет способствовать повышению престижа организации профессионального образования. newspmr.com