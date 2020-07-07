Dnestr.TV

 
0

Корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии. Черноморский флот следит за действиями этих судов.

Это не первый раз, когда в Черном море появляются корабли других государств. Так, в конце июня в акваторию вошел эсминец ВМС США "Портер". Его контролировали силы Южного военного округа.

Кроме того, неделю назад истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика. Дежурные силы ПВО засекли его на значительном удалении от границы и непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27.
ria.ru
  • Сегодня, 06:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна