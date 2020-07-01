До 31 декабря 2020 года продлено действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении ряда товаров из Молдовы. Такое постановление правительства России вступает в силу 8 июля.
Документ касается ряда вин, а также овощей и фруктов, произведённых и выращенных в Молдове, передает pnp.ru
С 1 января 2019 года Россия на полгода отменила пошлины на импорт некоторых товаров из Молдовы. Потом было принято решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, и затем - до 1 июля 2020 года.
По просьбе президента Молдовы Игоря Додона Россия согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. Как ранее заявил Игорь Додон, после 1 июля 2020 года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин.
«Это позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год», — сказал Додон. pnp.ru