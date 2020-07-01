До конца июля Болгария будет находиться в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов власти решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации. Санитарные службы Болгарии провели за последние сутки 923 теста на коронавирус и выявили 63 случая заражения.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Болгарии, в республике вводится усиленный контроль за соблюдением карантинных мер, пишет kp.md.
В настоящее время они сводятся к обязательному ношению масок в общественных местах, соблюдению дистанции минимум в 1,5 метра и ограниченному посещению массовых мероприятий.
Напомним, что ранее премьер-министр государства Бойко Борисов посчитал нецелесообразным ужесточать меры. "Каждый имеет право сам вернуться домой и закрыться там", - отметил он. Это дало жителям Молдовы определённые надежды на то, что с 15 июля в Болгарию по побережье Черного моря можно будет ездить. Но - не судьба пока.
Еще одна страна упростила въезд для украинцев
Граждане Украины могут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Черногория поместила Украину в "зеленый список", убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус при въезде. Таким образом страна упростила въезд для путешественников из Украины. Соответствующая информация содержится на сайте Института общественного здоровья Черногории.
Таким образом, Украина теперь перечислена в списке стран на сайте учреждения как "страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19", сообщает korrespondent.net.
Соответствующую информацию также подтвердило посольство Украины в Черногории.
"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в" зеленый "список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.
В то же время, по критериям Украины Черногория находится в "красном списке": после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.
Напомним, в начале июня Черногория официально заявила о победе над COVID-19. А уже через несколько недель вернулась к карантину из-за повторной вспышки коронавируса. Вчера в Черногории еще больше ужесточили карантин. В ряде районов закрыли кафе и рестораны.