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В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19

В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19

Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше здания научного института на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на крыше здания по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 1. По данным открытых источников, по этому адресу находятся корпуса Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, передает ria.ru
"Ликвидация открытого горения в 23:29", — сказал собеседник. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы МЧС России, возгорание происходило на площади десяти квадратных метров.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идет повторная проверка.

Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) — один из ведущих российских научных центров в области биохимии и молекулярной биологии. В ИБХ создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию и разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19.
ria.ru
  • Сегодня, 10:05
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