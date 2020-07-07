Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше здания научного института на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на крыше здания по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 1. По данным открытых источников, по этому адресу находятся корпуса Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, передает ria.ru "Ликвидация открытого горения в 23:29", — сказал собеседник. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы МЧС России, возгорание происходило на площади десяти квадратных метров.
Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идет повторная проверка.
Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) — один из ведущих российских научных центров в области биохимии и молекулярной биологии. В ИБХ создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию и разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19. ria.ru