Презентация многофункционального Центра цифрового образования ПГУ «IT-квантум» состоялась 7 июля в конференц-зале главного корпуса Приднестровского госуниверситета.
В мероприятии приняли участие координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Н.В. Журавлёв, атташе Посольства России в Молдове И.А. Жилин, помощник президента ПМР В.В. Бондарь,председатель Союза русских общин В.А. Кохтарева, сотрудник Представительства Россотрудничества в Республике Молдова И.Е. Мишина, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил, проректор по информатизации и инновационным технологиям в образовании доцент А.Ю. Долгов, проректор по научно-инновационной работе доцент И.В. Толмачева, проректор по экономической деятельности и стратегическому развитию В.В. Соколов, директор Центра российского образования и науки О.Е. Филипенко, декан физико-математического факультета доцент О.В. Коровай, директор Инженерно-технического института Ф.Ю. Бурменко и начальник Управления информационного развития Д.А. Марков.
«Наши коллеги в Санкт-Петербурге внимательно следят за развитием системы образования в Приднестровье, знают, что в планах у Приднестровского госуниверситета открытие Центра цифрового образования. В преддверии открытия этого центра из Петербурга прислали подарок. Это вклад в систему образования Приднестровья от Российской Федерации, а роль Россотрудничества в этом вопросе – быть связующим звеном между ПМР и Россией»,- отметил Координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Н.В. Журавлёв.
Совместно с атташе Посольства России в Молдове И.А. Жилиным, координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Н.В. Журавлёв переедал в дар Приднестровскому государственному университета 22 компьютера и принтеры для оснащения «IT-квантума». Атташе Посольства России в Молдове И.А. Жилин торжественно вручил сертификат на всю технику ректору университета профессору С.И. Берилу.
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко выразил огромную благодарность Президенту Российской Федерации В.В. Путину, губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, Министерству образования и науки Российской Федерации, Россотрудничеству за поддержку деятельности Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко как центра российского образования и науки в Приднестровье.
«Несмотря на то, в каких условиях мы работаем, нам удается удерживать главное – качество и уровень российского образования. Мы - неотъемлемая часть российской системы образования.Мы благодарны за постоянную поддержку и внимание со стороны таких федеральных структур, как Рособрнадзор. Университет в настоящее время готовится к очередной аккредитации в Рособрнадзоре РФ. Дипломы, которые мы выдаем, имеют подтверждение Российской Федерации. Это имеет огромное значение сейчас, когда тысячи ребят определяют свое будущее», - отметил С.И. Берил.
Ректор университета выразил удовлетворение процессами, «которые не могут быть реализованы силами одного университета», сообщает пресс-служба ПГУ.
В ходе мероприятия, проректор по информатизации и инновационным технологиям в образовании А.Ю. Долгов рассказал о многофункциональном Центре цифрового образования. «IT-квантум» – это площадка, оснащённая высокотехнологическим оборудованием и нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Центр позволит содействовать ускоренному техническому развитию детей школьного возраста и реализации научно-технического потенциала приднестровской молодежи.
Центр цифрового образования «IT-квантум» будет располагаться во втором учебном корпусе на месте бывшего читального зала. Помещение зонально будет делиться на Школу робототехники, Хайтек цех, IT-офис,IT-коворкинг и серверную.
Дизайн проект будущего центра подготовила и.о. заведующего кафедрой архитектуры и дизайна Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко Т.В. Чудина.
В завершение ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил напомнил, что в 2014 году Российская Федерация оказала университету огромную помощь в материально-техническом оснащении на сумму около одного миллиона долларов. Благодаря этой поддержке в ПГУ были открыты электронный читальный зал, электронная библиотека, был оснащен конференц-зал главного корпуса ПГУ и ресурсные классы на всех факультетах, институтах и филиалах и многое другое. spsu.ru