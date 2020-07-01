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В санитарный регламент для учебных учреждений включены новые пункты

В санитарный регламент для учебных учреждений включены новые пункты

Сегодня на площадке Минздрава по поручению Председателя Правительства Александра Мартынова было проведено итоговое рабочее совещание и.о. министра здравоохранения Кристины Албул с главным государственным санитарным врачом республики Натальей Берил и начальником Управления народного образования Тирасполя Стеллы Бай.

Цель встречи – выработка единой позиции по организации работы образовательных и дошкольных учреждений в период пандемии. Изменения в санитарный регламент вносятся с учетом мнений всех членов межведомственной комиссии.

Участники совещания детально прошлись по всем пунктам документа, внесли необходимые корректировки. Некоторые правила были исключены.

Для изоляции лиц с признаками респираторных заболеваний при отсутствии изоляторов решено использовать медицинские пункты. В организациях допобразования будут развернуты изоляторы, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, с целью разобщения учащихся и воспитанников в школах и садах будут разработаны графики учебных занятий, перемен.

Также для исключения контактов между классами и группами в учреждениях организуют несколько входов.

Еще одно обязательное требование - смачивание дезинфицирующим раствором и ежедневная стирка тканевых ковриков, которые располагаются на входе в здание. Во время утренних «фильтров» при измерении температуры контактным методом после каждого применения должна проводится обработка с использованием дезсредств.

Решение о возможности питания школьников будет принято главным государственными санитарным врачом в зависимости от эпидемиологической ситуации в Приднестровье.

По поручению Премьера некоторые пункты регламента будут дополнены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 14:51
  • DTV
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