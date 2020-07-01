Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство не уйдет в отставку по требованию оппозиции.
«Оппозиция оказывает давление на правительство, добиваясь его отставки. Мы это видим каждый день, как они оказывают давление на кабинет министров. Если они хотят – есть законные процедуры, внесение вотума недоверия в парламент, голосование и т.д. Не имея возможностей отправить правительство в отставку, оппозиция оказывает давление, чтобы вынудить правительство уйти в отставку и дестабилизировать ситуацию. Но правительство не будет подавать в отставку по требованию политических противников», - подчеркнул Додон.
Он призвал депутатов от оппозиции вернуться в парламент, чтобы премьер-министр представил законы, утвержденные правительством путем принятия ответственности перед парламентом, передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил во вторник вечером на телеканале NTV-Moldova
«Люди ждут эти законы, которые направлены на выплату социальной помощи, повышение зарплаты медикам, помощь бизнесу. Но оппозиция не хочет этого, они действуют по принципу – «чем хуже, тем лучше», - считает президент.
По его словам, «парламент изжил себя и нужно проводить досрочные выборы в оговоренные законом сроки». В то же время, глава государства не исключил возможность переговоров с оппозицией.
«Конституционный суд постановил, что выборы могут состояться только после выборов президента, то есть – в феврале-марте 2021 г. До этого нужно обеспечить управление страной, провести выборы президента. Я уже приглашал парламентские партии к консультациям. Если будет малейшая возможность, чтобы обсудить с партиями возможность нормального управления страной до парламентских выборов, то я ею воспользуюсь», - сказал Додон.
При этом он подчеркнул, что «консультации могут быть с четырьмя партиями, которые представлены в парламенте – ПСРМ и ДПМ, которые входят в правящую коалицию, а также оппозиционными PAS и «Платформа DA».
«С перебежчиками и теми, кто купил депутатов, создавая свою группу в парламенте, никаких переговоров быть не может. Досрочные выборы для того и нужны, чтобы очистить парламент от этих олигархических консервов», - заявил Додон. infotag.md