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Господдержку детям-сиротам продлят до 27-летнего возраста

Господдержку детям-сиротам продлят до 27-летнего возраста

Раньше право на дополнительные гарантии по социальной поддержке имели дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не старше 25 лет. Законопроектом продлевается возраст до 27 лет.

Изменения вызваны тем, что указанной категории молодых людей не всегда представлялось возможным окончить учебу в государственном вузе по достижении ими 25-летнего возраста в связи с уважительными причинами – медицинские показания, прохождение военной службы по призыву, уход за ребенком, а также обучение на медицинском факультете, пишет пресс-служба Правительства.

Также устанавливается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить однократно профессиональное образование за счет средств госбюджета.

Законопроект, разработанный Правительством, депутаты Верховного Совета одобрили во втором чтении.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 15:11
  • DTV
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