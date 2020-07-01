Раньше право на дополнительные гарантии по социальной поддержке имели дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не старше 25 лет. Законопроектом продлевается возраст до 27 лет.
Изменения вызваны тем, что указанной категории молодых людей не всегда представлялось возможным окончить учебу в государственном вузе по достижении ими 25-летнего возраста в связи с уважительными причинами – медицинские показания, прохождение военной службы по призыву, уход за ребенком, а также обучение на медицинском факультете, пишет пресс-служба Правительства.
Также устанавливается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить однократно профессиональное образование за счет средств госбюджета.
Законопроект, разработанный Правительством, депутаты Верховного Совета одобрили во втором чтении. gov-pmr.org