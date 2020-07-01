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Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и отчеты Прокуратуры ПМР и Уполномоченного по правам человека в ПМР за 2019 год

Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и отчеты Прокуратуры ПМР и Уполномоченного по правам человека в ПМР за 2019 год

Возможность рассматривать уголовные дела дистанционно, в формате видеоконференции. Такие поправки Верховного суда к Уголовно-процессуальному кодексу рассмотрели сегодня депутаты Комитета по законодательству. По мнению автора законодательной инициативы, это может уменьшить затраты на обеспечение явки участников процесса, в том числе конвоирование подсудимых, находящихся под стражей на период рассмотрения уголовного дела.

Депутаты профильного комитета, принимая во внимание тот факт, что в период карантина органы госвласти перешли на дистанционный режим работы, в целом поддерживают эту инициативу. Но в то же время говорят об отсутствии на сегодняшний день технических возможностей дистанционного проведения заседаний. В нынешних условиях вопрос поиска источника финансирования для обеспечения материально-технической базы достаточно сложен. Кроме этого, депутаты акцентировали внимание на соблюдении принципа равенства и состязательности сторон при рассмотрении дел судами, обеспечении защиты прав подсудимых. Депутаты считают необходимым провести дополнительное совещание по предложенному Верховным судом законопроекту с участием представителей Министерства юстиции, Министерства финансов, Судебного департамента и других заинтересованных сторон, чтобы обсудить все вопросы, связанные с реализацией законодательной инициативы, пишет пресс-служба ВС ПМР.

На заседании Комитета депутаты также обсудили отчет Уполномоченного по правам человека в ПМР за прошлый год. Всего в 2019-м омбудсменом рассмотрено 814 обращений. Для изучения вопроса соблюдения прав человека осуществлялись выезды в воинские части, детские дома и школы-интернаты, в медицинские учреждения, изоляторы временного содержания органов внутренних дел республики, следственные изоляторы и учреждения исполнения наказаний.

Отчет о результатах деятельности за прошлый год представила и Прокуратура ПМР. В 2019-м было рассмотрено 4742 обращения о нарушении прав и свобод человека. Это на 2% больше по сравнению с 2018 годом. В отчете представлена информация, касающаяся осуществления общего надзора органами прокуратуры, надзора за исполнением законов органами госвласти, а также участия в работе по совершенствованию законодательства.

Рассмотренные на заседании Комитета по законодательству вопросы обсудят депутаты на предстоящих пленарных заседаниях.
vspmr.org
  • Сегодня, 15:15
  • DTV
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