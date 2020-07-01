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В Бендерах провалился канализационный коллектор

В Бендерах провалился канализационный коллектор

В результате вчерашних ливневых дождей на перекрестке Лазо-Котовского произошел провал старого канализационного коллектора, который не ремонтировался более 40 лет. В процессе обильных осадков переполнился ливневой колодец. Это повлекло за собой намокание грунта, под тяжестью веса которого лопнула канализационная труба. За этим последовал провал асфальта.

«Труба диаметром 600 мм лопнула в месте сочленения старого коллектора с новым. Этот участок принимает стоки с улицы Котовского со стороны медучилища. На нем ремонтные работы не проводились. Планируется устранить аварию в течение нескольких дней. Работы начнутся завтра. Будет заменен участок канализационной трубы длиной 6 метров. Данные работы движению троллейбусов не помешают», - рассказал директор бендерского филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» Олег Кабанов, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.

Для справки:
Протяжённость канализационных сетей в Бендерах – порядка 200 км. Это трубы разного диаметра, начиная от 100 мм и заканчивая 1600 мм. Некоторым из них более 40 лет, и все они требуют к себе повышенного внимания, а многие – замены.

Коллектор в центральной части города составляет более 3,5 км, от ул. Тираспольской до ул. Первомайской, далее он пролегает по пойме реки Днестр (порядка 2 км), переходит на главную насосную станцию, откуда стоки перекачиваются на очистные сооружения. А начало своё берёт в микрорайоне Солнечном. Порядка 60-70% абонентов Бендер подключены к центральному коллектору. За последние два было отремонтировано и заменено 600 м канализационного коллектора.

В Бендерах провалился канализационный коллектор
bendery-ga.org
  • Сегодня, 15:32
  • DTV
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