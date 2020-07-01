Дополнения в Кодекс об административных правонарушениях предлагает внести группа депутатов, входящих в Комитет по законодательству. Законопроект предлагает по аналогии с российским законодательством установить административную ответственность за использование водителем во время движения телефона, который не оборудован устройством, позволяющим разговаривать без использования рук. По словам авторов инициативы, она возникла не на пустом месте. В Комитет по законодательству поступают обращения приднестровцев, которые пострадали в ДТП. Они отмечают, что причиной аварий стало использование телефонов, которые отвлекают водителей от управления автомобилем, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Совершается ДТП, что приводит к негативным моментам, причинению ущерба здоровью и к летальным исходам. Поэтому мы в соавторстве с депутатами Комитета по законодательству решили пойти по пути российского законодательства и имплементировать в наш КоАП ответственность за использование телефонов во время движения без спецсредств или устройств, которые бы исключали задействование рук водителя. Это так называемый блютуз, это соответствующие устройства, которые дают возможность водителю не притрагиваться к телефону и разговаривать с абонентом без рук», – пояснил депутат Виталий Калин.
Инициатива принята сегодня в первом чтении. В ней четко прописано, что для установления этого правонарушения сотрудники ГАИ не могут использовать средства видеофиксации и другие электронные приборы.
«Мы считаем, что ответственность будет равняться 5 РУ МЗП (92 рубля). Она будет дисциплинировать участников дорожного движения и соразмерна тем возможным последствиям, которые могут наступить при неприменении этой нормы на практике», – сказал Виталий Калин.
Штраф в размере 5 расчетных уровней минимальной заработной платы (92 рубля) будет начисляться за пользование телефоном во время движения в первый раз, за повторное правонарушение – штраф увеличится до 30 РУ МЗП (552 рубля). vspmr.org