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Важная информация для предприятий-экспортёров от ГТК ПМР

Важная информация для предприятий-экспортёров от ГТК ПМР

Государственный таможенный комитет опубликовал информацию для приднестровских предприятий-экспортёров. Были внесены изменения в порядок информационного взаимодействия таможенных органов и экономических агентов

В рамках дальнейшего совершенствования процессов автоматизации таможенного оформления товаров и обеспечения внедрения информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме, Приказом ГТК ПМР от 1 июня 2020 г. №157 введены некоторые изменения. Они касаются порядка информационного взаимодействия таможенных органов и экономических агентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Экспорт-электронная-подпись-1000В частности, предусмотрена необходимость переоформления ранее заключенных Соглашений о присоединении к Порядку таможенного декларирования товаров в электронной форме и Актов о сертификации ключей электронной подписи, форма которых утверждена Приказом ГТК ПМР от 30 ноября 2018 года № 543 «Об утверждении Порядка таможенного декларирования товаров в электронной форме».

В этой связи, с целью дальнейшего осуществления таможенного декларирования в электронной форме вывозимых товаров, предприятиям-экспортерам, еще не заключившим с ГТК ПМР Соглашение о присоединении к Порядку взаимодействия информационных систем, предназначенных для представления участниками ВЭД или иными заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной форме и взаимном признании электронных подписей сторон (далее — Соглашение о присоединении к Порядку взаимодействия информационных систем), необходимо в срок до 1 ноября 2020 г.:

- заключить с таможенными органами Соглашение о присоединении к Порядку взаимодействия информационных систем;

- осуществить сертификацию открытых ключей электронных подписей.

Заключение с ГТК ПМР данного Соглашения необходимо участникам внешнеэкономической деятельности для обеспечения возможности дальнейшего представления таможенным органам сведений в электронной форме не только при декларировании товаров, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, но и в других случаях информационного взаимодействия.

Важно обратить внимание, что согласно п. 4 Приказа ГТК ПМР от 1 июня 2020 г. №157 с 1 ноября 2020 г. будут признаны утратившими силу:

— ранее заключенные Соглашения о присоединении к Порядку таможенного декларирования товаров в электронной форме в соответствии с Приложением № 2 к Приказу ГТК ПМР от 30 ноября 2018 года № 543;

— акты и сертификаты открытых ключей электронных подписей, оформленные (выданные) Центром электронного декларирования ГТК ПМР участникам внешнеэкономической деятельности или иным заинтересованным лицам в соответствии с Приказом ГТК ПМР от 30 ноября 2018 года № 543.

Порядок выдачи сертификатов открытых ключей электронной подписи, в т.ч. образцы необходимых документов, представлены на сайте ГТК ПМР в разделе «Электронная таможня. Для юридических лиц».

По вопросам, связанным с заключением Соглашений о Порядке взаимодействия информационных систем, а также сертификацией открытых ключей необходимо обращаться в Центр электронного декларирования ГТК ПМР. Тел. (533) 40 700.

customs.gospmr.org
  • Сегодня, 08:23
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