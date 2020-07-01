На пленарном заседании депутаты приняли поправки в Кодекс ПМР об административных правонарушениях. Теперь за использование несовершеннолетними устройств, имитирующих курение, и вовлечение их в сам процесс курения табака будет грозить административная ответственность.
К таким устройствам относятся кальяны, электронные сигареты, вейпы, спайсы и многие другие. До сих пор штрафовать могли несовершеннолетних только за курение и взрослых за вовлечение в процесс курения. Устройства, имитирующие курение, в законодательстве не фигурировали, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Наказания приняты разные, сначала будет предупреждение, потом штраф от 5 до 30 РУМ ЗП (от 92 до 552 рублей). Думаю, этот законопроект благоприятно повлияет в дальнейшем на здоровье детей, будет их оберегать и это первый шаг к тому, чтобы бороться с курением», – отметил депутат Комитета по социальной политике и здравоохранению Юрий Кравчук.
Изменения в КоАП, инициированные Комитетом по социальной политике и здравоохранению, приняты Верховным Советом в окончательном чтении. Они призваны устранить внутренние противоречия между принятыми сегодня нормами КоАПа и поправками в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Поправки в этот закон, предложенные депутатом Григорием Дьяченко, находятся на рассмотрении Верховного Совета и готовятся к принятию во втором чтении. Они урегулируют на государственном уровне ограничения на использование устройств, имитирующих курение табака и потребление испарительных смесей несовершеннолетними, а также установят запрет рекламы испарительных смесей и устройств, имитирующих курение табака. vspmr.org